В Москве поймали контрабандистов с 2,5 тонны рыбы

Пограничники изъяли у контрабандистов 2,5 тонны незаконно выловленной в Каспийском море рыбы. Помимо этого, у преступников было несколько десятков килограммов икры рыб осетровых пород.
Как сообщает телеканал "360", груз был обнаружен в тайниках, тщательно спрятанных в грузовиках, а также на складе в Москве. Сумма ущерба, нанесенного от ловли рыбы, занесенной в Красную книгу, оценивается в 120 миллионов рублей. Ведется проверка.
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