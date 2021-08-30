В Москве заключенный СИЗО сбежал из-под наблюдения охранников

В российской столице заключенный СИЗО совершил дерзкий побег. Злоумышленнику удалось это провернуть из-за невнимательности надзирателей.
Отмечается, что пропажу заметили лишь спустя сутки. На данный момент беглец задержан. В исправительном учреждении усилена охрана, передает "Царьград".
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