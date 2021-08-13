В Москве строитель похитил коллегу из-за нежелания отдавать ему долг

В российской столице строитель совершил противоправное деяние. По информации, которая попала в распоряжение прессы, мужчина в составе группы лиц по предварительному сговору попытался похитить своего коллеги.
Рабочий решился на такой шаг из-за того, что не хотел платить своему подчиненному деньги за выполненную работу. Потерпевшему удалось вырваться из рук злоумышленников и обратиться в полицию. По факту случившегося организована проверка.
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