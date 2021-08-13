Выдающийся российский математик умер из-за тяжелой болезни

Научное сообщество в России потрясено известием о трагедии. Сообщается, что скончался прославленный математик Анатолий Коновалов.
По данным 5-tv.ru, деятеля науки не стало в Новосибирске. Журналистам удалось выяснить, что Коновалов продолжительное время боролся с тяжелой болезнью. На счету математика более сотни научных работ.
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