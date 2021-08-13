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Происшествия

Выдающийся российский математик умер из-за тяжелой болезни

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Научное сообщество в России потрясено известием о трагедии. Сообщается, что скончался прославленный математик Анатолий Коновалов.

По данным 5-tv.ru, деятеля науки не стало в Новосибирске. Журналистам удалось выяснить, что Коновалов продолжительное время боролся с тяжелой болезнью. На счету математика более сотни научных работ.

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Автор: 13 августа 2021, 18:11 Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник

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