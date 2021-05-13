В Палестине сообщили об уничтожении танка Израиля

В "ХАМАС" заявили, что бойцы движения подбили израильский танк "Корнет", передает "Царьград". По словам членов движения, у боевой машины в результате попадания снаряда оторвало башню. Также они заявили, что экипаж танка погиб.
В "ХАМАС" заявили, что бойцы движения подбили израильский танк "Корнет", передает "Царьград". По словам членов движения, у боевой машины в результате попадания снаряда оторвало башню. Также они заявили, что экипаж танка погиб.
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