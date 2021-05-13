В США два самолета столкнулись при посадке

В небе над американским Денвером столкнулись два самолёта. Это произошло во время захода на посадку.
В Национальном совете США по безопасности на транспорте сообщили, что в инциденте участвовали воздушные судна Metroliner и Cirrus. По предварительным данным, в результате происшествия пилоты не пострадали. Один из самолётов после столкновения упал, а второй успешно приземлился в аэропорту, передаёт телеканал "360".
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