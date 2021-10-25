В подмосковном Раменском нашли два трупа в частном доме

На окраине подмосковного Раменского правоохранители нашли два трупа. Тела принадлежали супругам – 48-летнему Евгению и 42-летней Наталье. Как сообщает "Подмосковье сегодня", пара занималась строительством своего дома последние шесть лет. В помещении велись ремонтные работы, судя по всему, супруги угорели от электропечки.
Тревогу забили взрослые дети пары, так как те весь день не выходили на связь. После того как дверь вскрыли, силовики нашли Евгения и Наталью в постели без признаков насильственной смерти.
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