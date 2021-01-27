В Москве на ходу загорелся автобус

Утром 27 января во время движения загорелся двигавшийся по маршруту т72 автобус, передает телеканал "360". Известно, что в момент возгорания в салоне находились 20 человек. Водитель остановил транспортное средство возле дома №6 на улице Наметкина на юго-западе Москвы и оперативно провел эвакуацию. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пламя.
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