НА Украине произошла трагедия. В СМИ публикуют информацию о том, что под Харьковом разбился военный самолет Ан-26.
По доступной сейчас информации, есть погибшие и раненые. Украинские военные подтвердили крушение воздушного судна. Известно, что ЧП случилось при заходе самолета на посадку.
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