В Новой Москве злоумышленник угнал машину с женщиной и ребенком в салоне

В Новой Москве произошло ЧП. По информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, мужчина угнал иномарку, в которой находились женщина и маленький ребенок.
Сейчас полицейские разыскивают преступника. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".
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