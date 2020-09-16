Бросившую младенца на лавочке в Подмосковье мать доставили в полицию

Новорожденного ребенка обнаружили на лавке возле одного из домов на улице Поселок Калинина в городе Люберцы Московской области. Младенца доставили в больницу. Личность женщины, бросившей дочь, удалось установить. Нерадивую мать доставили в полицию, передает сайт "Москва 24". Ей оказалась 32-летняя местная жительница. В отношении произошедшего проводится проверка.
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Россия тихо идёт к коммунизму.
Почему люди обижают животных?
Сочи это Россия
Кфс или Макдоналдс ?
У Тарзана беременна любовница
Женщин привлекают мужчины со шрамами