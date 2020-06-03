Из-за столкновения поезда с джипом погибли люди

В Испании произошло смертельное ЧП. Уточняется, что столкнулись поезд и джип.
В результате случившегося двое человек погибли. Еще 180 пассажиров пострадали, пишет телеграм-канал "Hue".
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