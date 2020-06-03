В Москве выходка хулиганов всполошила полицейских

В Москве неудачная шутка хулиганов может обернуться серьезными последствиями. Злоумышленник прикрепил к воздушному шарику записку с заявлением о похищении и просьбой о помощи, после чего предмет попал в руки ребенку.

Маленькая девочка принесла записку домой, взрослые незамедлительно обратились в полицию. Правоохранители проверили поступившие к ним данные, но похищенных лиц не нашли. Выяснилось, что это была лишь чья-то неудачная шутка, пишет телеграм-канал "112".