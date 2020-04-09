Пожар в московском доме престарелых: четверо погибших

В доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве вечером 8 апреля произошел пожар. Его жертвами стали четыре человека, еще 16 пострадали, сообщает телеканал "360".
По предварительным данным, возгорание началось в котельной, где возникла неисправность расширительного бака. Пламя распространилось на территории площадью 300 квадратных метров. В здании находились 72 человека, в том числе 52 постояльца. У большинства пострадавших – отравление продуктами горения.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Куда пропала Лиона?
Анатолий
Нужен совет
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Обращение президента
Здоровье
Говорит, что любит, а по факту...