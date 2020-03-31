На синей ветке московского метро произошел сбой

31 марта на Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой. Поезда следовали с увеличенными интервалами от станции "Киевская" до "Кунцевской".
Причиной сбоя стало падение пассажира на пути. Подробности его состояния не раскрываются. Позже в пресс-службе столичной подземки сообщили, что движение составов на синей ветке восстановлено и введено в график.
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