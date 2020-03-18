В Москве неизвестные напали с ножом на таксиста

В центре Москвы неизвестные набросились с ножом на водителя такси. Пострадавшего доставили в больницу с ранами правого плеча и правого плечевого сустава, передает РИА Новости.
Таксист написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение", сообщает "Вечерняя Москва". Личности преступников устанавливаются.
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