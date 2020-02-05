В Москве эвакуировали детскую спортивную школу из-за задымления

Вечером 5 февраля на улице Академика Бочвара в Москве загорелась детская спортивная школа. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания около 170 человек, сообщает "Вечерняя Москва".
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети в учебном кабинете на третьем этаже. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пострадавших в результате инцидента нет.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Секс
Жена должна подчиняться
Ураааа! Это сладкое слово свобода?