Развалился на части: крушение самолета сняли на видео

5 февраля в аэропорту Стамбула случилось ЧП. Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся, передает ТАСС.
По словам очевидцев, самолет развалился на три части. На борту воздушного судна находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. Погибших нет, сообщает ТВ Центр.
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