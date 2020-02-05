Под Москвой мужчина набросился с ножом на своего сына

В подмосковном Домодедове мужчина зарезал своего 13-летнего сына. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
По предварительной версии, утром 5 февраля отец нанес два ножевых ранения своему ребенку. Мальчик скончался на месте.
Злоумышленника уже задержали. Известно, что у него ранее диагностировали опухоль мозга. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мотивы преступника устанавливаются, сообщает ТАСС.
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