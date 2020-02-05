В Подмосковье мужчина убил кошку на глазах сына

В Подмосковье мужчина убил кошку на глазах малолетнего сына, после чего выбросил ее из окна второго этажа. Происшествие случилось в поселке Гарь-Покровское.
По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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