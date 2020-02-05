Школьник отравился аммиаком в московском ресторане быстрого питания

В Москве 16-летний школьник отравился в ресторане быстрого питания. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 февраля.
Как передает РЕН ТВ, подросток заметил бесхозный стакан с водой и отпил из него. После глотка он понял, что в жидкости содержится аммиак, и выплюнул ее.
Отец школьника отказался от проверки происшествия полицией. Подробности состояния ребенка не раскрываются.
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