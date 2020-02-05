Неизвестный устроил стрельбу на улице под Челябинском

В ночь с 4 на 5 февраля неизвестный открыл огонь по снегоуборочному трактору в городе Златоуст Челябинской области. Преступник подъехал к месту происшествия на машине и произвел несколько выстрелов из травматического оружия, сообщает Ura.ru.
СМИ сообщают, что одна из пуль попала в лобовое стекло тяжелой машины. Водитель чудом не пострадал. Представители правоохранительных органов полагают, что нападение было совершено по заказу одной из конкурирующих фирм-подрядчиков, занимающихся уборкой в городе.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Секс
Жена должна подчиняться
Ураааа! Это сладкое слово свобода?