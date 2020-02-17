Двое пострадавших: в Подмосковье столкнулись грузовик и автобус

На трассе М3 "Украина" столкнулись автобус и фура. Авария произошла рядом с поселком Селятино в Московской области.
В результате ДТП два человека получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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