В Петербурге пенсионерка обматерила и напала на полицейского из-за маски

Пенсионерка напала на полицейского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в автобусе, который страж порядка остановил для проверки наличия у пассажиров средств защиты от коронавируса.
Одна из женщин ехала без маски. Правоохранитель попытался зафиксировать административное правонарушение, но провинившаяся набросилась на него с кулаками. Женщину задержали и доставили в полицейский участок, где в ходе досмотра она еще несколько раз ударила стража порядка. В результате на нее завели уже уголовное дело о применении насилия и оскорбления в отношении сотрудника правоохранительных органов, сообщает телеканал "360".
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