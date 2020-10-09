Десятки пострадавших: пылающий как факел небоскреб сняли на видео

В ночь на 9 октября в 33-этажном небоскребе в районе Дал-донг в городе Ульсан в Южной Корее произошел пожар. Резкие порывы ветра привели к тому, что огонь быстро распространился по всей высоте 300-метрового здания.
В результате ЧП пострадали по меньшей мере 88 человек, передает телеканал "360". Сообщается, что у них легкие травмы и отравление продуктами горения. Данных о жертвах пожара не поступало. Часть жильцов пришлось эвакуировать на вертолете, поскольку пламя перекрыло им спуск вниз, и люди ждали спасения на крыше.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. Пугающие кадры были опубликованы в Сети.
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