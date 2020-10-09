Влюбленные разбились в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы

В штате Колорадо спустя 15 минут после взлета из аэродрома города Теллерейд потерпел крушение легкомоторный самолет, передает телеканал "360". На борту находились 30-летний пилот и его 33-летняя супруга. Они были женаты всего четыре дня и возвращались из свадебного путешествия.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Пулеметчица
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Ищу регион где поселиться
Вы чего так распустились?
Эмин поддержал Азербайджан
Турция хочет захватить Израиль!
Самосожжение.
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Кто такая Лиона?