В Москве после драки скончался школьник

В российской столице произошла трагедия. В правоохранительных органах сообщили, что после потасовки умер подросток.
По данным телеканала "360", ЧП случилось в Южном Бутове. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
В российской столице произошла трагедия. В правоохранительных органах сообщили, что после потасовки умер подросток.
По данным телеканала "360", ЧП случилось в Южном Бутове. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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