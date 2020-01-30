Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

Самолет авиакомпании "Utair" совершил аварийную посадку во Внуково. Борт вылетел в Ростов, но КВС принял решение вернуться в аэропорт вылета.
По данным телеграм-канала "112", воздушное судно вырабатывало топливо. Уточняется, что сработал датчик положения закрылок. Борт благополучно приземлился.
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