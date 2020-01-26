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Происшествия

Умер Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Стало известно трагическое известие. На 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин.
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В Москве на 52 году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин. Информацию подтвердили в храме, настоятелем которого был протоиерей.

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Чаплина просят образумиться

При этом мать Чаплина на данный момент не располагает информацией о случившемся, пишет телеграм-канал "Говорит Москва". "Сведений таких пока не имею, это его мама", – сообщила женщина.

Уже стали известны некоторый обстоятельства произошедшего. "Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", – сообщил агентству Интерфакс прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Стоит отметить, что священнослужитель занимал должность настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, а с марта 2009 до декабря 2015 года являлся председателем Синодального отдела по взаимодействую Церкви и общества Московского Патриархата.

26 января 2020, 17:50

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