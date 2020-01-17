Пьяный пассажир упал на рельсы в московском метро

Днем 17 января в московском метро пассажир упал на пути перед прибывающим составом. ЧП случилось на станции "Войковская" Замоскворецкой линии, передает VSE42.ru.
Спасатели передали мужчину сотрудникам скорой помощи. Очевидцы рассказали, что пассажир упал на рельсы по собственной неосторожности. По данным РИА Новости, пострадавший был пьян.
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