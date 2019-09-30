Башкирский студент упал замертво на уроке физкультуры

В Уфе первокурсник одного из колледжей скончался на уроке физкультуры. Сейчас по факту проводится проверка, передает телеканал "360" со ссылкой на ГТРК "Башкортостан".

Источник портала уточняет, что 17-летний студент почувствовал себя плохо и потерял сознание. Парню вызвали скорую помощь, но врачам спасти его не удалось. Следователи опрашивают родных, однокурсников, преподавателей и выясняют обстоятельства жизни и гибели парня.