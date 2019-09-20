Похитили миллион из карманов брюк: в центре Москвы обокрали бизнесмена

В центре Москвы двое неизвестных обокрали бизнесмена. Злоумышленники тайно вытащили из карманов брюк мужчины крупную сумму денег и скрылись. Сумма ущерба составила миллион рублей, сообщает агентство "Москва".
Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время следователи разыскивают преступников, передает газета "Петербургский дневник".
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