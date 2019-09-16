В Москве неизвестные подожгли бездомного мужчину. Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 сентября. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.
Врачи диагностировали у мужчины ожоги 35% поверхности тела. В настоящее время он находится в реанимации. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Мотивы преступников и другие обстоятельства устанавливаются.
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