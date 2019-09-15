Один из создателей сериала "Убойная сила" погиб в ДТП

В Ленинградской области погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Его жизнь унесла авария.
Трагедия произошла на трассе "Кемполово – Выра – Тосно – Шапки". Mazda, в которой находился Боковенко, вылетела на встречную полосу, после чего столкнулась с авто марки Honda, передает телеканал "78".
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