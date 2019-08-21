В Вологодской области упал вертолет

В реку Суда в Череповецком муниципальном районе упал вертолет. По предварительной версии, пилот задел линию электропередачи и машина рухнула в воду.
Чрезвычайное происшествие произошло в среду, 21 августа. Вологодские спасатели получили информацию о катастрофе в районе 16:00 по московскому времени.
В результате катастрофы погиб человек. Им казался пилот – предприниматель Евгений Макаров. Он один находился в винтокрылой машине. Водолазы вытащили тело жертвы из воды.
Авиасудно находится в 10-15 метрах от берега водоема на глубине 3 метра. Сейчас на месте работают 44 сотрудника УМЧС и 15 единиц техники.
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