Маленький ребенок просидел более 10 часов с трупом матери

В пятницу, 12 июля, в квартире на севере Москвы правоохранители обнаружили маленького ребенка рядом с телами двух женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК Юлию Иванову.
Согласно предварительной версии, женщины скончались от употребления запрещенных веществ. В квартире также находился маленький сын одной из погибших. Ребенок провел с телами более десяти часов. Полицейские передали малыша органам опеки. Расследование ЧП продолжается, сообщает "Царьград".
Популярные темы форума
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Ищу женщину онанистку
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Краско уходит в монастырь?
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Зависть?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Как убрать дряблость с ног
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Сняла трусы в метро!
Ребенку 3 года, что дарить?
Заставляет худеть
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Бывший муж теперь мой начальник