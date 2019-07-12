БДСМ: появилась сенсационная версия убийства 23-летней стюардессы в Москве

23-летняя Альбина Мухаметзянова могла стать жертвой любителя БДСМ. Стюардесса встречалась с предполагаемым преступником несколько месяцев.

О необычных для среднестатистического россиянина сексуальных увлечениях рассказала знакомая подозреваемого. Парень, с которым Альбина Мухаметзянова встречалась в отеле, любил БДСМ, истории о связывании и подвешивании.

Девушка заявила, что приятель был немного странным и чрезмерно общительным. Он постоянно рассказывал о своих сексуальных предпочтениях, передает РЕН ТВ.

Знакомый стюардессы сообщил, что в последнее время молодые люди часто расставались и мирились. Возможно, они занимались БДСМ-сексом, и парень перестарался, убив стюардессу.

Злоумышленник покинул гостиницу, предусмотрительно продлив броню на номер. Судя по всему, он рассчитывал, что успеет скрыться, а тело найдут позже.

Родные убитой стюардессы ничего не знали о парне. В отношении любителя БДСМ возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

Напомним, что трагедия произошла в Новой Москве. Альбина Мухаметзянова была найдена мертвой утром 10 июля в номере отеля недалеко от аэропорта Внуково. Убитая стюардесса лежала на спине в наполовину наполненной ванне. Выяснилось, что ее задушили.