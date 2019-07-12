БДСМ: появилась сенсационная версия убийства 23-летней стюардессы в Москве
О необычных для среднестатистического россиянина сексуальных увлечениях рассказала знакомая подозреваемого. Парень, с которым Альбина Мухаметзянова встречалась в отеле, любил БДСМ, истории о связывании и подвешивании.
Девушка заявила, что приятель был немного странным и чрезмерно общительным. Он постоянно рассказывал о своих сексуальных предпочтениях, передает РЕН ТВ.
Знакомый стюардессы сообщил, что в последнее время молодые люди часто расставались и мирились. Возможно, они занимались БДСМ-сексом, и парень перестарался, убив стюардессу.
Злоумышленник покинул гостиницу, предусмотрительно продлив броню на номер. Судя по всему, он рассчитывал, что успеет скрыться, а тело найдут позже.
Родные убитой стюардессы ничего не знали о парне. В отношении любителя БДСМ возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.
Напомним, что трагедия произошла в Новой Москве. Альбина Мухаметзянова была найдена мертвой утром 10 июля в номере отеля недалеко от аэропорта Внуково. Убитая стюардесса лежала на спине в наполовину наполненной ванне. Выяснилось, что ее задушили.
Ведущему советуют не обращать внимания на мелочи
Телеведущий был удивлен выпадом коллеги
Музыкант младше жены на 17 лет
Трамп заявил, что видел произошедшее лично
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Страпон
Самолёт не доверяю,только поезд.
Хочу забеременеть в тайне от него
Обязательно ли играть свадьбу?
Как назвать собаку?
Должна платить за его долги
Очень навязчивый
Как?
Как убрать дряблость с ног
Гелендваген
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.