Знаменитого актера ограбили в Москве

Александра Боровикова ограбили в столице. Артист обратился с заявлением в полицию 24 июня, сообщает РЕН ТВ.
По словам актера, вечером 22 июня он пригласил в дом мужчину, который попросил о помощи. На следующий день гость скрылся из квартиры звезды с двумя мобильными телефонами. Общая сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.
Правоохранители проводят проверку. Злоумышленника разыскивают, пишет "Вечерняя Москва".
Александр Боровиков окончил Школу-студию МХАТ. Его карьера в кино началась в 1988 году. Актер приобрел известность благодаря роли в криминальной драме "Беспредел".
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