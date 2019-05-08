Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

В Пресненском суде Москвы 8 мая зачитывают приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Спортсмены признаны виновными в хулиганстве и нанесении побоев, передает телеканал "360".
Теперь главной интригой остается вопрос – признают ли Кокорина и Мамаева, а также других фигурантов дела участниками сговора. Ранее прокурор запросил для Кокорина полтора года колонии общего режима, для Мамаева – 1 год и 5 месяцев.
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