Мужчина устроил дебош в самолете
Девушка утверждает, что сначала мужчина избил свою подругу. После несколько раз ударил соседа телефоном по голове, а затем начал кричать: "Пилоты спят, а самолет падает",
Пассажиры были напуганы и не понимали, что происходит. Некоторые пытались снять напряжение и перевести все в шутку. Кто-то даже иронично посоветовал дать хулигану парашют и выкинуть из самолета.
"Если вы хотите жить, поднимите руки!" - не успокаивался мужчина.
Скандалиста никак не могли успокоить. Пришлось его связать до посадки, сообщает ТВЦ.
После приземления в аэропорту Домодедово мужчину передали медикам. Однако он скончался в карете скорой помощи от сердечной недостаточности. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Выяснились неприятные подробности
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