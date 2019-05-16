"Евровидение-2019" Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

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Происшествия

Неизвестный совершил дерзкий налет на тележку с мороженым в Москве

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В центре столицы неизвестный обокрал мороженщика, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу главка МВД. По данным ведомства, мужчина 1997 года рождения торговал в Лубянском проезде, когда лакомство пропало из его тележки.

Сумма ущерба не уточняется, однако полиция начала проверку. По ее результатам в отношении подозреваемого могут возбудить уголовное дело. 

16 мая 2019, 12:29

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