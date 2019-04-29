В Москве собаки спасли хозяйку от маньяка

В Москве алабаи спасли хозяйку от маньяка. Мэгги и Рада – верные псы Веры Юрьевны.
Когда хозяйка выгуливала их ночью в Покровском парке, то в темноте не увидела, что к ней крадется парень. Злоумышленник схватил женщину, начал душить и тащить к пруду. Вера смогла позвать на помощь – примчались алабаи и загнали маньяка на дерево. Ему грозит серьезный тюремный срок, передает Telegram-канал Mash.
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