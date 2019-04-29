Пытался изнасиловать: в Москве таксист напал на известную гимнастку

В Москве таксист напал на призерку командного первенства России, гимнастку Диану Комиссарову. По данным потерпевшей, водитель Самандар Файзиев ударил девушку, после чего попытался изнасиловать.
Диане удалось отбиться и убежать, однако она оставила сумку со всеми ценностями в авто нападавшего, передает Telegram-канал Baza. Полиция до сих пор не задержала Самандара, ему удалось скрыться на черной "Киа"
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