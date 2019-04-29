На юго-западе Москвы мужчина изрезал ножом двух человек

На юго-западе столицы неизвестный напал с ножом на двух человек. Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте.
Пострадавшие с тяжелыми ранениями были срочно доставлены в больницу. Об их состоянии пока неизвестно.
Сам преступник скрылся с места происшествия. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника, сообщает "Вечерняя Москва".
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