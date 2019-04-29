Названа причина взрыва на набережной Петербурга

В воскресенье днем на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал немецкий снаряд небольшого калибра времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Эксперты обследовали место взрыва, установив, что его причиной стал, вероятнее всего, сдетонировавший снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны. В результате ЧП пострадал один мужчина, он лишился руки.
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