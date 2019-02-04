Последствия жуткого пожара в "звездном" доме попали на видео
На кадрах видно, что окна последних двух этажей зияют черными дырами. Стены заволокла копоть. Рассматриваются две основные версии трагедии. По одной из них, возгорание могло начаться из-за воспламенившейся старой проводки, по другой – неосторожное обращение с огнем, передает телеканал "360".
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей. Квартиры в доме принадлежат знаменитостям, в частности оперной певице Любови Казарновской, художнику Никасу Сафронову и актрисе Ингеборге Дапкунайте.
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