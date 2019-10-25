Список погибших при расстреле в воинской части в Забайкалье

Большинство скончались на месте: по некоторой информации, злоумышленник добивал раненых выстрелом в голову. Один человек скончался в больнице. Список пострадавших публикует телеграм-канал LifeShot.
- Капитан Евсеев 1989 года рождения
- Старший лейтенант Пьянов 1990 года рождения
- Рядовой Никитин, 1998 года рождения
- Рядовой Богомолов 1999 года рождения
- Рядовой Похитило 1999 года рождения
- Рядовой Куроков 1998 года рождения
- Рядовой Андреев 2000 года рождения – умер в госпитале
- Фамилия и звание уточняется
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