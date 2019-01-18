Названы причины столкновения истребителей на Дальнем Востоке

В Минобороны России прокомментировали информацию о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Ura.ru.
В ведомстве подтвердили факт аварии, сообщив, что она произошла в результате "касания" самолетов в ходе учебно-тренировочного полета. Экипажи истребителей успешно катапультировались, напоминает телеканал "360".
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