Знаменитый поэт оставил предсмертную записку и пропал в Москве

31-летний поэт Валентин Хрупов пропал без вести. Он страдает психическими расстройствами и мог уехать на электричке в Подмосковье в полубессознательном состоянии, передает сайт "Комсомольская правда".
Изначально мужчина направлялся в район станции метро Тульская, чтобы купить редкое лекарство, которое продают только в этом месте. С тех пор поэт не отвечал на звонки. Самое жуткое в этой истории то, что перед этим Хрупов оставил в соцсетях пост крайне депрессивного содержания. "И посмертного стиха не получится, не тот настрой", – написал он.
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