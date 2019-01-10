Затопленный тоннель в Москве попал на видео

Из-за прорыва дамбы на канале имени Москвы около Волоколамского шоссе вода затопила Тушинский тоннель, передает телеканал "360". Движение на участке было остановлено. Сообщается, что вода залила пешеходный переход около улицы Водников. Очевидцы сняли произошедшее на видео,
На месте работают экстренные службы. Водителей просят выбирать пути объезда проблемного участка, передает сайт ТВ Центр.
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